أمير الحدود الشمالية يوجه بمتابعة وإنجاز المشروعات والخدمات البلدية والصحية بمحافظة العويقيلة

المناطق_واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمتابعة وإنجاز عدد من المشروعات والخدمات البلدية والصحية بمحافظة العويقيلة واستكمالها على الوجه الأمثل.

جاء ذلك خلال مشاهدة سموه عرضًا مرئيًّا تضمّن مشروعات تسمية الميادين، وتحسين بيئة العمل في بلدية العويقيلة، ومشروع ربط حي الورود بالأحياء الأخرى، وتسمية الحدائق والمتنزهات، ومشروع درء أخطار السيول، وإنشاء الملعب الرياضي وبناء وتشغيل وتجهيز المركز الصحي بالعويقيلة وتشغيل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى المحافظة.

وعبّر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في كلمته خلال استقباله اليوم , القضاة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكرين، وشيوخ القبائل وجمعًا من أهالي محافظة العويقيلة, عن سعادته بوجوده بين أهالي محافظة العويقيلة، مشيرًا إلى أن جولاته التفقدية تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- للوقوف ميدانيًّا على احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية لتشمل المحافظات كافة، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل ومتابعة شؤون المواطنين وتلمس احتياجاتهم، والاطلاع على سير العمل.

وأكد أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع لتقديم الملاحظات والآراء في كل وقت وفي جميع المحافظات، موضحًا أن كل مواطن في المنطقة محل الاهتمام والعناية.