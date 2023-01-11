أمير الحدود الشمالية يُدشن مشروعات بلدية برفحاء بقيمة ٣٧ مليون ريال

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بمحافظة رفحاء , عددا من مشروعات بلدية المحافظة , بنحو 37 مليون ريال, التي تستهدف سفلته وأرصفة وإنارة ، ومعالجة التشوهات البصرية ، ومشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ، ومشروع صيانة الشوارع والأرصفة والإنارة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان حرص القيادة الرشيدة ” حفظها الله ” على دعم المشاريع البلدية وتطوير البنى التحتية للأحياء السكنية لخدمة سكان المنطقة من مواطنين ومقيمين، من أجل رفع مستوى جودة الحياة والتسهيل على الأهالي وتعزيز التنمية والحركة التجارية، لافتا إلى أن هذه المشروعات التي دشنت اليوم ستسهم بمشيئة الله في زيادة جودة الحياة بمحافظة رفحاء ، مشدداً على أهمية تنفيذ المشروعات التنموية الشاملة وأنسنة المدن والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.حاثاً سموه القائمين على المشروعات بضمان الجودة والإتقان في العمل.

وأعرب أمين المنطقة المهندس شمام الشمري عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على تدشينه للمشروعات البلدية بمحافظة رفحاء ومتابعة سموه المستمرة للأمانة والبلديات التابعة.