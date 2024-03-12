أمير الرياض: الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لاهتمام القيادة الرشيدة بالعمل الخيري

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله- بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان).

وقال سموه إن إطلاق هذه الحملة في نسختها الرابعة يأتي امتدادًا لاهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- بالعمل الخيري ودعمه وتعزيزه وهو نهج المملكة الدائم على امتداد تاريخها.

وأضاف سموه أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تولي الأعمال الخيرية والإنسانية اهتماماً بالغاً وعناية خاصة، وتقدم كافة وسائل الدعم لها، مشيراً إلى ما تحظى به منصة إحسان من اهتمام ودعم سمو ولي العهد – حفظه الله -، لتعزيز الدور الريادي للمملكة في أعمال الخير والعطاء.

وأشار سموه إلى أن هذه الحملة تأتي امتداداً للنجاحات السابقة، وما شهدته أعمال الخير من دعم وعطاء من أبناء هذا الوطن، وما تحقق من أعمال البر والإحسان.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه.