أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل جائزة المواطنة المسؤولة “لتنمية القدرات الاجتماعية للنشء”

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم حفل جائزة المواطنة المسؤولة “لتنمية القدرات الاجتماعية للنشء” إحدى مبادرات مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي وذلك بقصر الحكم .

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث أن الجائزة تم تقديمها مع مناسبة يوم التأسيس الوطنية وخصصت للمراحل التعليمية المدرسية وأهدافها تتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومن كل منطقة يحصل 18 طالب وطالبة على التكريم من أمير المنطقة .

من جهته بين مدير التعليم بالمنطقة الدكتور حسن خرمي أن أكثر من 1500 طالب وطالبة شاركوا في الجائزة مقدماً شكره لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على دعمه واهتمامه بالمشاركات الطلابية وتحفيزهم.

وكرّم سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة الطلاب وأعضاء الجائزة كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .

حضر الحفل أمين عام مجلس منطقة الرياض علوش بن فارس السبيعي وأمين عام مجلس شباب منطقة الرياض الدكتور محمد القحيز.