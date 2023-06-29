أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل

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أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل – رحمه الله – وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدّى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وجمع من المواطنين.