أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه, صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف.

كما أدى الصلاة مع سموه أبناء الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.