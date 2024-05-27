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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود -رحمه الله- في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو وجمع من المواطنين.