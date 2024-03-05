أمير منطقة الرياض يبعث برقية شكر لهيئة الهلال الأحمر بوادي الدواسر

المناطق_فالح الدوسري

تلقّى مدير مراكز الهلال الأحمر بمحافظة وادي الدواسر الأستاذ مرزوق بن معيلي آل معيلي برقية شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض – يحفظه الله – بعد اطلاعه على التقرير السنوي لمراكز هيئة الهلال الأحمر بمحافظة وادي الدواسر لعام ٢٠٢٣م المتضمن جميع الإحصائيات والأعمال التطوعية والتدريبية.

وثمّن سمو أمير المنطقة جهود العاملين بالمراكز في الارتقاء بالمبادرات الصحية والتطوعية في محافظة وادي الدواسر، وتمنّى للجميع دوام التوفيق والسداد.