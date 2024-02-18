أمير الرياض يتوج الفائزين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الأولى

المناطق_واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ، ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , اليوم، الفائزين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الأولى بالجنادرية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن, ومعالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك.

وثمن سمو أمير منطقة الرياض في تصريح بهذه المناسبة، رعاية خادم الحرمين الشريفين ودعم سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لرياضة الهجن والمهتمين بهذا الموروث، معرباً عن سعادته بتتويج الفائزين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الأولى بالجنادرية.

وأكد أن مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الأولى بالجنادرية المقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وصل للعالمية بمشاركة العديد من المتسابقين من دول العالم، منوهاً بجهود الاتحاد السعودي للهجن في الحفاظ على هذا التراث برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وفور وصول سموه المنصة الملكية، عُزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة.

وفي ختام الأشواط، توج سمو أمير منطقة الرياض الفائزين بالمراكز الأولى برموز الحيل والزمول ضمن السباق النهائي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

الشوط الأول زمول عام فازت بلقبه المطية “ريماس” وذلك بتوقيت بلغ 12:29.285 دقيقة، حيث توج المالك والمضمر الإماراتي سعيد الأحبابي بالبندق والدرع.

كما توج سموه في الشوط الثاني (زمول مفتوح) المطية “ريسنق” وذلك بتوقيت بلغ 12:37.308 دقيقة، العائدة ملكيتها لهجن زعبيل من الإمارات بالبندق والمضمر الإماراتي راشد مروشد بالدرع.

وتشرف الفائز في الشوط الثالث (حيل عام) مالك المطية “زاخر” السعودي عبد العزيز الموسى بتسلم السيف، والمضمر الإماراتي محمد بن حمدون الدرع.

وتشرفت هجن الشحانية من قطر الفائزة بالشوط الرابع (حيل مفتوح) بتسلم التتويج من يدي سموه نظير فوز المطية “رهف” بالسيف، والمضمر القطري جابر آل فاران.

كما توج سموه الفائز بجائزة سيف خادم الحرمين الشريفين للهجن مالك الهجن القطري جابر الجربوعي.

وفي نهاية الحفل، كرم سموه رعاة المهرجان.