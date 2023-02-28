أمير الرياض يحضر فعاليات “أيام المروية العربية” بمركز الملك فيصل

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بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، انطلقت اليوم فعاليات “أيام المروية العربية”، التي ينظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

وألقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية كلمة نوه فيها بفكرة وتعريف ( المروية العربية ) وإشكالات السردية السائدة وما تحملها من حقيقة مجتزئة.

وأشار إلى الفهم الدارج في الأَوساطِ الأكاديميةِ لنشأةِ العلومِ العربيةِ التي بدأت من العرب وبالعرب الذين جالوا البلادَ بحثاً عَمّا أطلقُوا عَليه “عُلومَ الأَوَّلِينَ”.

بعدها ألقى البروفيسور جورج صليبا محاضرة بعنوان: “الجذور العربية لنشأة وتطور الحركة العلمية في الحضارة العربية الإسلامية”، وأدار الحوار الدكتور عبدالله حميد الدين.

يذكر أن مركز الملك فيصل يستكمل فعاليات «أيام المروية العربية» بإقامة ورشة نقاش بعنوان: “نشوء الفكر العلمي العربي وتطوره.. تشكُّل السرديات والتواريخ”، يلقيها البروفيسور جورج صليبا، وتليها فعاليتان يلقيهما طوماس ميلو؛ محاضرة عامة بعنوان: “الحفاظ على التراث العربي في العصر الرقمي: الرؤية”، وورشة نقاش بعنوان “الحفاظ على التراث العربي في العصر الرقمي: العقبات التقنية وحلولها”، ويختتم البروفيسور جورج صليبا «أيام المروية العربية» بمحاضرة عامة، بعنوان: “هل كنا مجرد ناقلين للمعرفة؟ علم الفلك العربي، والتأثير في النهضة الأوروبية”.