أمير الرياض يدشن المقر الجديد للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي “تنامي”

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، المقر الجديد للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي “تنامي”.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم , اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واطلع سموه على ما تقدمه الجمعية من خدمات لتطوير العمل التنموي بتخصصات ووسائل متنوعة للمنظمات والافراد والقطاع غير الربحي.

كما استمع سمو الأمير فيصل بن بندر، إلى شرح عن دور الجمعية في تطوير القطاع غير الربحي، وتعميق الآثر عبر مبادرات مبتكرة وعمل مؤسسي منظم وبناء شراكات مستدامة.