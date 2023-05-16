أمير الرياض يدشّن البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني “آمن” .. غداً

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يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم غدٍ, البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني “آمن”، الذي تطلقه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع شركة “سابك ” ووزارة التعليم، الهادف إلى تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف شرائح المجتمع في المملكة، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

ويضم البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني “آمن” مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية التي تشمل خمسة مسارات هي “المعارض التوعوية” وتتضمن إقامة معارض توعوية بالأمن السيبراني في مختلف مناطق المملكة، تستهدف أكثر من 350 ألف زائر من مختلف شرائح المجتمع، ومسار “المحاضرات الافتراضية” الذي يستهدف تقديم محاضرات افتراضية متعددة في مجال الأمن السيبراني لجميع فئات المجتمع، ومسار “الجلسات الإرشادية” الذي يختص بتقديم جلسات توعوية في مجال الأمن السيبراني لطلاب وطالبات المدارس والجامعات، تشتمل موضوعاتها على مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة في المجال، ومسار “سفراء التعليم” الذي يٌعنى بتأهيل وتدريب السفراء وتمكينهم من عقد محاضرات ميدانية في مختلف المنشآت التعليمية لنحو 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 30 ألف مدرسة، و 63 جامعة وكلية، ومسار “الرسائل التوعوية” الذي يستهدف نشر رسائل نصية وإرشادات توعوية في مجال الأمن السيبراني لكافة فئات المجتمع بأكثر من 12 لغة.

ويأتي البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني “آمن” الذي يمتد تنفيذه لمدة عام في كافة مناطق المملكة، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، وحماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.