أمير الرياض يدشّن مراكز الدفاع المدني في حي الربوة والصناعية الثانية

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مراكز الدفاع المدني في حي الربوة والصناعية الثانية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم، مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء الدكتور محمد أبو عباة، وعددًا من الضباط.

واطلع سموه على عرض عن مشروعات الدفاع المدني بمساحة (أربعة آلاف متر مربع) بحي الربوة ومساحة (خمسة آلاف وخمسمائة متر مربع) بالصناعية الثانية، التي أنجزت خلال (16) شهرًا وبلغت قيمتها (25) مليون ريال، وفق أحدث التصاميم التي تجمع بين الجوانب الأمنية والنمذجة التخصصية.

كما التقى سمو أمير منطقة الرياض عبر -الاتصال المرئي- بمنسوبي الدفاع المدني في المراكز، وأعطى إشارة البدء للعمل في هذه المراكز.

بعدها ألقى الأمير فيصل بن بندر كلمة استهلها بالحمد والثناء لله عز وجل على ما تنعم به البلاد من أمن وأمان في ظل القيادة الرشيدة، منوهًا بأعمال الدفاع المدني في الرياض وجهودهم في حفظ سلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات، متمنيًا للجميع التوفيق في مهامهم.