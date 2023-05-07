أمير الرياض يرأس الاجتماع السنوي الثاني لمحافظي المنطقة والمسؤولين في الإمارة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بقصر الحكم اليوم، الاجتماع السنوي (الثاني) لعام 1443 – 1444هـ لمحافظي المنطقة والمسؤولين في الإمارة.

وأكد سموه في كلمته أثناء الاجتماع , ضرورة رفع كفاءة العمل والإنجاز لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة المواطن والمقيم بالمنطقة والمحافظات التابعة لها , مشددا على أهمية تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين الجهات وفق مهام ومسؤوليات المحافظات والمراكز التابعة لها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال , واتخذت التوصيات حيالها.