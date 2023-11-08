أمير الرياض يرعى بطولة “عبية 2023” ديسمبر القادم

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, 2 ديسمبر القادم، المهرجان السعودي للجواد العربي “عبية 2023” في نسختها الثالثة التي ستقام في منتجع الفروسية العالمي بالرياض.

وتأتي “عبية 2023” تلبية لحرص القيادة الرشيدة على رسم خطط للمستقبل وترسيخاً واعتزازاً بأصالة الماضي وطموحاً لمستقبل مزهر.

كما تنطلق البطولة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة التي يشرف عليها مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بتاريخ 29 نوفمبر ولغاية 2 ديسمبر بمشاركة ما يزيد عن 300 رأس من الخيول العربية الأصيلة من المملكة وخارجها التي تتنافس على ألقاب الذهب والفضة والبرونز تحت إشراف المركز وبالخضوع لأحكام منظمة الإيكاهو، حيث يشارك فيها ما يزيد عن ثلاثين عارضاً عالمياً.

وتتضمن البطولة، إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة (رياضية وترفيهية وثقافية وفنية وتحديات) من خلال فقرة فرسان عبية وهي إعادة إحياء رياضات الفروسية السعودية القديمة من خلال عشرة فرسان يقومون بأداء العرض وإعادة إحياء العرضة على ظهر الخيل.

وتشمل البطولة، فعالية “بيت عبية” وهو الصالون الثقافي الذي يتضمن قصصاً عن الأئمة والملوك والشخصيات المؤثرة في التاريخ السعودي، إلى جانب فقرة “عرض القمر” وهي عروض مرئية بصرية وسينمائية على “قمر عبية” وساحات الفنون ومزاد الخيل ومنطقة ركوب الخيل وغيرها من الفعاليات التي تهدف لتقديم الفروسية والموروث بصورة عصرية وجذابة.