أمير الرياض يرعى حفل أهالي محافظة المجمعة ويدشن عددًا من المشروعات التنموية

المناطق_واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، حفل أهالي محافظة المجمعة بمناسبة جولة سموه التفقدية، وتدشين عددٍ من المشروعات التنموية، وذلك في المركز الحضاري بالمحافظة.

وأعرب سموه، في كلمة بهذه المناسبة عن سعادته بزيارة محافظة المجمعة والالتقاء بالأهالي، والوقوف على المشروعات التنموية القائمة والمستقبلية التي تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، سائلاً سموه المولى جل وعلا التوفيق للعاملين بالمحافظة في ما يقدمونه من أعمال لخدمة المليك والوطن.

وقال: “أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين يحرصان على أن نقوم بدورنا تجاه خدمة هذا الوطن وأبنائه في المجالات كافة”.

وبعد السلام الملكي بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم.

عقب ذلك ألقى محافظ المجمعة سلطان بن سعد السديري كلمة الأهالي رحب فيها نيابة عن أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها بزيارة سمو أمير المنطقة، التي تأتي تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

ونوه بما تحظى به محافظة المجمعة من رعاية ومتابعة من سمو أمير الرياض وسمو نائبه حيث تحقق لها العديد من الإنجازات لما تحتويه من مشاريع كبرى مثل محطة القطار “سار”، ومدينة سدير الصناعية، ومشروع الطاقة الشمسية.

بعد ذلك قدم مجموعة من طلاب وطالبات المحافظة أوبريتًا بمناسبة زيارة سموه للمحافظة.

عقب ذلك شاهد سموه عرضًا مرئيًا عن المحافظة، ودشن عددًا من المشروعات، أبرزها مشروع بيت الطالب، ومشروع مركز إسعاف الهلال الأحمر السعودي وهو مشاركة مجتمعية، ومشروع زراعة مئة ألف شجرة في منتزه المجمعة الوطني، ومشروع مجمع للعيادات والكلى، ومركز لطب الأسنان، وعيادات للعيون، ومشروع معارض ومؤتمرات وقاعات للاحتفالات والدورات تحت إشراف الغرفة التجارية بالمجمعة، ومشاريع تنموية تم الإشراف عليها من قبل مكتب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

عقب ذلك كرم الأمير فيصل بن بندر الداعمين.

وفي ختام الزيارة أقام الأمير فيصل بن بندر، مأدبة غداء حضرها محافظ المجمعة، وأعضاء المجلس المحلي، وممثلو القطاعات الحكومية بالمنطقة، ومسؤولو المحافظة وأهاليها.

