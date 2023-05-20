أمير الرياض يرعى حفل إطلاق أعمال مؤسسة تحقيق أمنية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل إطلاق أعمال مؤسسة تحقيق أمنية (Make-A-Wish) العالمية التي تهدف لتحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بالقرآن الكريم، ثم قدم رئيس مجلس إدارة “تحقيق أمنية” بالمملكة مكارم صبحي بترجي في كلمة له شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه ورعايته حفل انطلاق المؤسسة بالمملكة.

بعدها ألقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية العالمية لوتشيانو مانزو كلمة بين فيها أبرز أهداف الجمعية، وما تقدمه للأطفال من دعم معنوي.

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً عن مؤسسة “تحقيق أمنية”، بعدها كرم سموه الداعمين.

وفي الختام تسلم سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية بهذه المناسبة.