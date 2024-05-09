أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 15 من طلاب جامعة المجمعة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب جامعة المجمعة، وذلك في البهو الرئيسي بالجامعة في محافظة المجمعة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل بالجامعة، رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالله المزعل، وعدد من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض، عن سعادته بمشاركة أبنائه طلاب جامعة المجمعة فرحتهم، منوهاً بما لمسه من إنجازات وتنظيم في الجامعة.

وقال: أهدت جامعة المجمعة هذه الدفعة للوطن الذين سيخدمونه بكل ما أوتوا من قوة على منهج سليم بإذن الله”، مشيراً إلى أن الجامعة تقوم على مشروعات ذات فائدة للمحافظة والوطن، سائلاً المولى عز وجل التوفيق وللجامعة ومسؤوليهم في خدمة الملك والوطن.

وبعد السلام الملكي بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك ألقى الدكتور المزعل، كلمة بهذه المناسبة، أعرب فيها عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-، على الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.

وثمن لسمو أمير منطقة الرياض رعايته حفل التخرّج، وعد هذه المناسبة مرحلةً سنويةً مهمةً في مسيرةِ الجامعة، توّدع فيها طلاباً وتستعد لاستقبال آخرين، يحصد فيها الجميع ثمار عمل دؤوب على مدار عام دراسي كامل نفخر فيه بالإنجاز والنجاح، مستمرين في مواصلةِ العمل والتطوير.

ثم انطلقت مسيرة الخريجين، تلا ذلك كلمة لعميد القبول والتسجيل الدكتور ناصر بن عثمان العثمان الذي رحب فيها براعي الحفل – أمير منطقة الرياض – وبضيوف الجامعة.

وقال: إن الجامعة تبذل كلّ الجهودِ والإمكانات ليكون لها دورٌ بارزٌ في مرحلة التطورِ والتحولِ الوطني لإعدادِ جيلٍ من القادةِ يواكب التطورات السريعة التي تشهدها المملكة، مبيناً أن عدد الخريجين لهذا العام بلغ 5157 طالباً وطالبة في مراحل الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم من جميع كليات الجامعة المختلفة وأقسامها المتعددة.

ثم ألقيت كلمة الخريجين، ثمنوا فيها رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً بعنوان “تجربة خريجة”، ثم أدى الخريجون من كلية الطب القسم.

إثر ذلك دشن سموه عدداً من المشروعات والمبادرات في الجامعة, ثم شاهد عرضاً مرئياً بعنوان “تخصصي يخدم وطني”.

عقب ذلك التقطت الصور الجماعية مع سمو الأمير فيصل بن بندر.

وفي ختام الحفل اطلع سموه على مجسم لمشروع فندق الجامعة الذي تم تدشينه خلال الحفل.