أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ15 من طلاب جامعة شقراء

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب جامعة شقراء، وذلك في البهو الرئيسي بالجامعة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل بالجامعة، رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، وعدد من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض، عن سعادته بمشاركة أبنائه طلاب جامعة شقراء فرحتهم، منوهاً بما لمسه من إنجازات وتنظيم في الجامعة.

وقال سموه: هؤلاء الخريجون أفضل هدية للوطن، ولهم ولآبائهم وأمهاتهم كل التقدير على ما يبذلونه من جهد”، سائلاً المولى أن يوفق العاملين والدارسين بالجامعة لكل ما فيه رفعة وازدهار الوطن الغالي.

وبعد السلام الملكي، بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك ألقى عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور سلطان فهد النومسي كلمة، أكد فيها أنَّ رعاية سمو أمير الرياض لهذا الحفل دليل على المكانة العالية والرفيعة التي تحظى بها الجامعات في هذه الدولة المباركة، حيث تم الاحتفال اليوم بتخريج ٤٧٥٢ من مختلف الكليات والتخصصات والدرجات العلمية، ليشاركوا في بناء الوطن وخدمته في جميع المجالات.

تلا ذلك مسيرة الخريجين، ثم قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

عقب ذلك قدم مجموعة من طلاب الجامعة أوبريتًا وطنيًا، وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان (قصة الطالب) التي تحاكي قصة كفاح الطالب نايف عبدالعزيز المحيذيف الذي تشرف بالسلام على سموه.

ثم ألقيت كلمة الخريجين، ثمنوا فيها رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن سعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.

عقب ذلك ألقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، كلمة بهذه المناسبة، قدم فيها الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-، على الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.

وثمن لسمو أمير منطقة الرياض رعايته حفل التخرّج، وقال: عام بعد عام والتعليم في بلادنا يحظى بالعناية والدعم من لدن قيادتنا الرشيدة، وعام بعد عام وجامعتنا الفتية تشق طريقها شريكاً مع قطاعات الدولة في تحقيق مستهدفات رؤيتنا الطموحة ۲۰۳۰.

وفي ختام الحفل تشرف رئيس الجامعة والطلاب المتفوقين بالتقاط الصور الجماعية مع سمو الأمير فيصل بن بندر.