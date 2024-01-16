أمير الرياض يرعى حفل تدشين مبادرة كرسي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز البحثي العلمي لكبار السن

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عى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس، حفل تدشين مبادرة ” كرسي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز البحثي العلمي لكبار السن” الذي تُنظمه جمعية كبار السن الأهلية، وذلك في قصر العارض للاحتفالات بجامعة الملك سعود بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، رئيس مجلس إدارة الجمعية ندى البواردي، ومسؤولي الجمعية.

وبُدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت رئيس مجلس إدارة الجمعية ندى البواردي، كلمة أعربت فيها عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته لهذا الحفل.

وقالت: يحظى كبار السن في المملكة باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله-،من خلال القرارات والأنظمة التي صدرت، والتي منها نظام حقوق كبير السن ورعايته.

وأكدت أن الجمعية تعمل على الرعاية الاجتماعية والصحية والترفيهية لكبار السن فوق (60 عام) وتقديرهم والاعتناء بهم والتكامل والشراكة مع الجهات والأفراد لرفع وتحسين جودة الحياة لهم.

عقِب ذلك ألقى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية سامي الحمود، كلمةً أفاد فيها أن إنشاء الكرسي البحثي العلمي لكبار السن يأتي لاستثمار التقدم المعرفي، والتطور الذي تشهده المملكة لما يعود بالنفع على هذه الفئة الغالية.

من جانبها لفتت مؤسس مبادرة “الكشف المبكر لسكري العين لكبار السن” الدكتورة سلوى الهزاع، في كلمة ألقتها إلى أن المبادرة تعزز من الكشف المبكر وتشخيص المريض المصاب بداء السكري من خلال فحص العين عن طريق جهاز مرتبط في سحابة آمنه مرخصة، مفيدةً أنه تم حتى الآن فحص أكثر من 15,000 مريض.

بعد ذلك ألقت مدير عام الإدارة العامة لرعاية كبار السن في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إبتسام الحميزي، كلمة عبرت فيها عن شكرها لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الحفل، مشيرة إلى أن أحد الأهداف الإستراتيجية في خدمات كبار السن هي تعزيز المشاركة المجتمعية في ظل نمو أعداد كبار السن بالمملكة، ومفيدة أنه بلغ عدد كبار السن وفقاً لهيئة الإحصاء 2022 ما يزيد عن مليون ونصف على مستوى المملكة منهم 361,142 في منطقة الرياض.

كما شاهد سموه، والحضور، عرضاً مرئياً تعريفياً عن الجمعية، وعرضاً تعريفياً بالكرسي البحثي العلمي.

وفي ختام الحفل كرم سموه المشاركين، كما أعلن سموه عن تبرعه للجمعية بمبلغ 100,000 ألف ريال سنوياً.

يذكر أنه تم إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على الكرسي البحثي خلال الحفل، إلى جانب رئاسة سموه الفخرية لجمعية كبار السن الأهلية.