أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الثانية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل تكريم الفائزين بجائزة سموه للتميز والإبداع في دورتها الثانية؛ البالغ عددهم (61) فائزاً وفائزة في منطقة الرياض، وذلك بجامعة الأمير سلطان.

وكان في استقبال سموه لدى وصول مقر الحفل، صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف عضو مجلس أمناء الجائزة رئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وعددٍ من قيادات وزارة التعليم.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً يحكي قصة الجائزة وفكرة إنشائها ودورها في رفع مستوى التنافسية بين أفراد المجتمع التعليمي بمنطقة الرياض العلمية من خلال أهدافها وتنوع مجالاتها.

ثم ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أمين عام جائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، كلمة ثمن فيها رعاية سموه للجائزة وتشريفه لحفل توزيع الجائزة، مؤكداً أن رعاية سموه واهتمامه زاد من ألق الجائزة وقيمتها لدى المشاركين.

وقال الدكتور الزارع: إن مستقبل أي أمة مرهون بمستقبل أجيالها وبحمد الله فإننا اليوم نعيش مرحلة نرى فيها على أرض الواقع بلادنا تنافس تنافس العالم بأبنائها وتعتلي منصات التتويج برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة الداعمة والمحفزة”؛ مشيراً إلى أن الجائزة جاءت تجسيداً للتوجهات الاستراتيجية في المملكة المتسقة مع الرؤية الطموحة التي أقرها ودعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورسم ملامحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله-.

عقب ذلك شاهد سموه عرض مرئي عبّر من خلاله الفائزون والفائزات عن مشاعرهم بعد فوزهم بالجائزة؛ ثم قدّم مجموعة من طلاب وطالبات تعليم الرياض أوبريت عن الجائزة.

بعد ذلك دشّن سموُّ أميرِ منطقة الرياض الدورة الثالثة من الجائزة، وكرَّم الفائزين بجائزة سموِّه، كما تفضّل سموه بتكريم الجهات الداعمة وأعضاء لجنة، والتقطت بعدها الصور التذكارية.