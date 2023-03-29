أمير الرياض يرعى حفل جائزة التميز للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم، حفل جائزة التميز الذي تنظمه الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدء بالقرآن الكريم ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان كلمة قدم فيها شكره لسمو أمير منطقة الرياض وسمو الأمير خالد بن بندر على دعمهم وتمكينهم للجمعية في برامجها وخدمة الفئات الغالية المستهدفة وإيصال رسالة الخيرية للجميع.

وأكد على تطور مراحل الجائزة وتعدد مجالاتها النوعية والتنافسية العالية في المشاركة والتحكيم.

كما ألقيت كلمة الفائزين نيابة عنهم الدكتورة وداد أبا حسين، التي عبروا فيها عن شكرهم للقائمين على الجائزة ودعم سمو أمير منطقة الرياض وسمو الأمير خالد بن بندر للمهتمين بصعوبات التعلم.

بعدها كرم سمو الأمير فيصل بن بندر الفائزين ثم التقطت الصور التذكارية.

وفي الختام دشن سموه الدورة القادمة للجائزة متمنياً لهم التوفيق والسداد في أعمالهم.