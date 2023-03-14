أمير الرياض يستقبل المشرف العام على جمعية “خيرات”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية خيرات لحفظ النعمة في مكتبه بقصر الحكم اليوم , المشرف العام على جمعية “خيرات” عبدالله السبيعي.

وتسلم سموه نسخة من التقرير السنوي لجمعية خيرات لحفظ النعمة بالمنطقة لعام 2022 م.

وبين السبيعي أن الجمعية أسهمت في حفظ وتوزيع أكثر من 4 ملايين وجبة، مشيرًا إلى مبادرة “أدم نعمتك”التي تنفذها الجمعية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

ونوه سمو أمير منطقة الرياض بهذه المبادرة، مقدمًا شكره للقائمين على الجمعية.