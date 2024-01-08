أمير الرياض يستقبل الممرض السعودي الحاصل على أعلى وسام من لجنة الصليب الأحمر الدولية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه اليوم، الممرض السعودي عبدالمجيد عسكر العنزي، الحاصل على وسام (فلورنس نايتنيجل) من لجنة الصليب الأحمر الدولية كأول سعودي خليجي يحصل على هذا الوسام على مدى 111 سنة منذ أول مرة منح فيها هذا الوسام.

وهنأ سموه، العنزي بهذا المنجز العالمي، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء بعد توفيق الله سبحانه نظير ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام وعناية للتمريض والقطاع الصحي.

وأكد العنزي، أن هذا المنجز الوطني تحقق بدعم القيادة الرشيدة للشباب السعودي والقطاع الصحي والكوادر الصحية السعودية على مختلف الأصعدة، مثمناً دعم ومتابعة واهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بالمؤسسات الصحية وكوادرها بالمنطقة.