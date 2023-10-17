أمير الرياض يستقبل رئيس الجامعة العربية المفتوحة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي بن محمد الشهراني وعدداً من مسؤولي الجامعة.

واستمع سموه، إلى شرح عن جهود الجامعة في التعليم والبحث والابتكار، وآلية الجامعة المعمول بها في القبول واستقطاب الطلبة من ذوي الأبداع والابتكار.

واطلع سمو أمير منطقة الرياض، على جهود الجامعة في قبول وخدمة ذوي الدخل المحدود، ومخرجات الجامعة خلال العام الماضي، منوهاً سموه بجهود الجامعة في تقديم كل ما من شأنه لخدمة الطلاب والطالبات, متمنياً لهم التوفيق.