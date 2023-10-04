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أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية السكري السعودية

4 أكتوبر 2023 - 3:03 مساءً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية السكري السعودية الخيرية عبدالعزيز بن سعد الحميدي، وأعضاء الجمعية.

 

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واستمع سموه إلى شرح عن جهود الجمعية في تطوير مستوى الخدمة المقدمة للمرضى المصابين بداء السكري وتقديم التوعية والتثقيف الصحي والدعم الاجتماعي والنفسي والمادي والعيني ودعم الأنشطة العلمية والخيرية والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

 

ونوه سموه بدور الجمعية في تقديم الرعاية لمرضى السكري، متمنيًا لهم التوفيق في أعمالهم.

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4 أكتوبر 2023 - 3:03 مساءً
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