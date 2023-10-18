أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم في مكتبه بقصر الحكم اليوم، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع، وأعضاء اللجنة التنفيذية.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الدورة الثانية من الجائزة، التي تستهدف بناء مجتمع المعرفة من خلال تشجيع وتكريم المتميزين والمبدعين وفق معايير دولية وتحقيق الريادة في دعم التميّز والإبداع للأفراد والمؤسسات والقطاعات المختلفة بالمنطقة، حيث تشمل الجائزة فرع التميز الطلابي (فئة طلبة وخريجي المرحلة الثانوية، وفئة خريجي الجامعة)، وفرع التميز الوظيفي (فئة المعلم، وفئة الأستاذ الجامعي) كما سيتم التوسع في الدورات القادمة بشكل سنوي لتشمل كافة القطاعات الحكومية والخاصة وذلك لدورها الريادي في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ونوه سمو أمير منطقة الرياض بجهود القائمين على الجائزة في تحفيز وتشجيع أبناء وبنات المنطقة.

حضر الاستقبال الأمين العام لمجلس المنطقة علوش بن فارس السبيعي.