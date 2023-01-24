أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء جمعية السكري

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية السكري السعودية الخيرية عبدالعزيز بن سعد الحميدي وأعضاء الجمعية.

واطلع سموه على تقرير المؤتمر العلمي السابع والتوصيات وقياس الأثر، كما تسلم تقريرًا عن أعمال الجمعية وإنجازاتها وبرامجها في الإسهام في تطوير الخدمة الطبية ودعم الأنشطة العلمية والخيرية للوقاية والعلاج من داء السكري.

وأعرب سمو أمير الرياض عن تمنياته لمنسوبي الجمعية التوفيق والنجاح في أعمالهم.

وتسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.