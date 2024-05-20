أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بالمنطقة سليمان بن عبدالعزيز الزبن، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واطلع سموه على منجزات الجمعية وخططها المستقبلية للإسهام في خدمة المتقاعدين والمتقاعدات بالمنطقة.

كما استمع سموه لشرح حول مبادرات وبرامج وأنشطة الجمعية في سبيل استثمار الكفاءات والخبرات من المتقاعدين والمتقاعدات وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

حضر الاستقبال مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فواز المالكي.