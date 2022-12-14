أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة صاحبة السمو الملكي الأميرة غدير بنت عبدالله بن سعود ورئيس مجلس إدارة المعهد العالي للسياحة والضيافة ماجد بن عبدالمحسن الحكير وأعضاء جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة بمناسبة تخريج أول دفعة من ذوي الإعاقة بمجال التدريب الفندقي بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة.

واستمع سموّه إلى شرح عن نشاطات الجمعية وبرامجها التدريبية وأهدافها المجتمعية ودورها في خدمة هذه الفئة الغالية على الجميع.

وسلّم سمو أمير منطقة الرياض الشهادات للخريجين متمنياً لهم التوفيق والنجاح.