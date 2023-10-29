أمير الرياض يستقبل مفوّضي الافتاء بالمملكة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم في مكتبه بقصر الحكم، أصحاب الفضيلة مفوّضي الإفتاء في مناطق المملكة.

ورحب سموه بأصحاب الفضيلة المشائخ، مطلعًا سموه على جهودهم التي تسهم في توجيه الناس لكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، سائلًا الله لهم التوفيق.

وشدد سموه، على أهمية الفتوى في حياة المسلم وما تقوم به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وما تقدمه من خدمات ومبادرات للتعريف بدورها والرجوع إليها فيما يخصها من المهام المناطة بها، مؤكدًا سموه، أهمية الحث على وحدة الصف والحماية من كل ما من شأنه الإخلال بالعقيدة.