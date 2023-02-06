أمير الرياض يستقبل وفدًا من محافظي سلطنة عمان

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , في مكتبه بقصر الحكم اليوم, وفدا من محافظي سلطنة عمان وهم محافظ ظفار صاحب السمو مروان بن تركي بن محمود آل سعيد ومحافظ جنوب الشرقية الدكتور يحيى بن بدر المعولي ومحافظ الداخلية الشيخ هلال بن سعيد الحجري ومحافظ جنوب الباطنة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي ومحافظ الوسطى الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي ومحافظ الظاهرة نجيب بن علي الرواس ومحافظ شمال الشرقية الشيخ علي بن أحمد الشامسي , وذلك خلال زيارتهم المملكة.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الرياض بأصحاب السمو والسعادة محافظي سلطنة عمان , متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية, فيما عبر محافظو سلطنة عمان عن مشاعرهم الطيبة وكريم الضيافة التي حظوا فيها في المملكة مقدمين شكرهم وتقديرهم لسموه وسمو نائبه على الاهتمام والتواصل واللقاء الأخوي المبارك.

بعدها قدم الأمير فيصل بن بندر هدايا تذكارية للضيوف كما تسلم سموه وسمو نائبه هدايا تذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال معالي وكيل الإمارة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.