أمير الرياض يطلع على أبرز منجزات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على أبرز منجزات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير فرع وزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فواز بن سعيد المالكي، وعدد من منسوبي الفرع.

كما اطلع سموه على عرض مرئي حول برنامج التوطين في المنطقة، وتقرير حول عدد المستفيدين من خدمات فرع الوزارة بالمنطقة للتنمية الاجتماعية والعمل.

واستمع الأمير فيصل بن بندر، إلى شرح عن جهود فرع الوزارة بالمنطقة في زيادة نسبة تمكين المرأة في سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030.