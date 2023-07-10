أمير الرياض يطلع على مشاريع هيئة التراث في المنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، على مشاريع هيئة التراث، وأبرز مبادراتها في المنطقة، واستمع إلى عرض موجز عن استراتيجية الهيئة، وعن آلية تسجيل المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، ودور الشركاء في رفع فعالية المواقع التراثية والمحافظة عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع رئيس هيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، ومدير التراث العالمي المهندسة نورة الخميس، وعددٍ من منسوبي الهيئة.

وثمن سموه جهود الهيئة في المحافظة على المعالم الأثرية في المنطقة، واستثمارها ثقافيًا واقتصاديًا، وإبرازها عالميًا، متمنيًا للجميع الخير والتوفيق.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، ومحافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس خالد الصنعاء.