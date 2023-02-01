أمير الرياض يفتتح غدًا مؤتمر الزهايمر الدولي الخامس 2023

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يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقه الرياض غدًا, مؤتمر الزهايمر الدولي الخامس 2023، الذي يستمر ثلاثة أيام بمقر جامعة الفيصل.

ويناقش المؤتمر الذي تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، خلال جلسات أعماله 4 محاور رئيسة، تتناول دور القطاع غير الربحي والصحي في تحسين الأولويات، والممارسات الأفضل في حياة مريض الزهايمر وأسرهم، كذلك آخر مستجدات المرض، والرعاية والعناية بمريض الزهايمر في مراحله المختلفة، بالإضافة إلى عبء مقدم الرعاية: التحديات والحلول.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية للزهايمر ورئيسة اللجنة التنفيذية للمؤتمر سمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، أهمية الموضوعات التي يتناولها المؤتمر بالنسبة لمريض الزهايمر وذويه، والمحاضرات والجلسات والنقاشات العلمية المطروحة فيه.