أمير الرياض يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً سموّه المولى – عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيده أعواماً عديدة مليئة بالخير واليمن والبركات.

كما بعث سموّه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى أن يمتع سموه بالصحة والعافية، وأن يعيده أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.