أمير الرياض يهنئ وزير الرياضة بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم 2022

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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في مستهل مشواره في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال سموه في برقية لسمو وزير الرياضة “نبعث لسموكم بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفوز على المنتخب الارجنتيني في مستهل مشواره في نهائيات كأس العالم 2022م في قطر”.

وأضاف أن هذا الانتصار التاريخي وفي هذا المحفل العالمي يترجم بكل وضوح اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الرياضة والذي يحظى بالمتابعة المباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- وفق رؤية ممنهجة وخطط واضحة أثمرت ولله الحمد بهذا الإنجاز”.

وقدم سمو أمير الرياض شكره لسمو وزير الرياضة على ما بذله من جهود كبيرة وحرص دائم على أن يكون الظهور في نهائيات كأس العالم ظهوراً مشرفاً وهو ما تحقق ولله الحمد، كما شكر رئيس اتحاد القدم وزملاءه واللاعبين ومدربهم، وكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المميز , راجيا من الله التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف والتطلعات.