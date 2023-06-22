أمير الرياض يهنىء نادي السر بمناسبة تحقيقهم بطولة كأس الاتحاد لكرة القدم للصالات

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري، ورئيس مركز السر فاهد بن عبدالعزيز النوفل, والرئيس التنفيذي بنادي السر الرياضي سعد نايف الهراني, وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الإداري والفني ولاعبي فريق السر, بمناسبة تحقيقهم بطولة كأس الإتحاد السعودي لكرة القدم للصالات على مستوى المملكة للموسم الرياضي 2022 – 2023.

وهنأ سموه أعضاء النادي واللاعبين بالبطولة, مشيدًا بالمستويات الفنية التي أهلت الفريق لتحقيق البطولة.

ونوه سمو أمير منطقة الرياض بالتطور والدعم الذي يحظى به قطاع الرياضة والشباب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهته عبَّر الرئيس التنفيذي بنادي السر باسمه واسم جميع منسوبي النادي عن الشكر والتقدير لسموه على الاهتمام والمتابعة الذي يقدمها للنادي، بعد ذلك تسلم سموه درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.