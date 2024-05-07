أمير الشرقية: نادي القادسية حقق الطموحات والآمال بصعوده إلى دوري “روشن”

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بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صعود نادي القادسية من دوري يلو للدرجة الأولى إلى دوري “روشن” للمحترفين السعودي.

ونوّه بالدعم الذي حظي به القطاع الرياضي في المملكة عمومًا والمنطقة الشرقية، وهو ما أثمر عن تنافسية عالية، وحرص على تقديم أفضل المستويات، مؤكدا أن المنطقة تزخر بالطاقات الرياضية القادرة على الأبداع، وتحقيق طموحات وإحداث الفارق في الحراك الرياضي، مشيدا بجهود إدارة نادي القادسية وعملها الاحترافي الذي أسهم في تحقيق طموح وآمال المشجعين بالصعود إلى دوري “روشن”.

وهنأ سموه مجلس إدارة ومنسوبي ولاعبي نادي القادسية، متمنيًا لهم التوفيق في منافسات النسخة المقبلة من دوري “روشن” السعودي.