أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي لسجون المنطقة

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، مدير سجون المنطقة الشرقية اللواء عبدالله النفجان، الذي قدم لسموه التقرير السنوي لسجون المنطقة.

وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة العامة للسجون لإصلاح النزلاء من خلال إعداد برامج توعوية وإصلاحية تسهم في تثقيفهم وإرشادهم لطريق الصواب ، ليكونوا عناصر إيجابية في المجتمع ويسهمون في بناء الوطن ورفعته.

وأعرب النفجان عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بأنشطة وبرامج سجون المنطقة.