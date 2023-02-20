أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي لمرور المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء محمد الوذيناني يرافقه مدير مرور الشرقية العميد جهاد المجحد، لتقديم التقرير السنوي لمرور المنطقة.

وثمن سموه الجهود المبذولة التي يقدمها رجال المرور لتوعية المجتمع من أخطار الطرق وتوفير إرشادات وتنبيهات لجعل الطرق آمنة -بإذن الله-، والإسهام في تقليل نسب الحوادث.

من جانبه أعرب اللواء الوذيناني عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته، فيما رفع العميد المجحد الشكر لسموه على توجيهاته ودعمه لمشاريع السلامة المرورية.