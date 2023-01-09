أمير الشرقية يتسلم تقريراً عن أعمال التجمع الصحي الأول بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة عصام المهيدب، يرافقه الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالعزيز الغامدي.

وأشاد سموه خلال تسلمه تقريراً عن أعمال التجمع الصحي في المنطقة وأبرز المشاريع والخطط المستقبلية لتطوير المنظومة الصحية بجهود التجمعات الصحية، وما تقوم به من دور هام في تنظيم القطاع الصحي وتوعية المواطنين والمواطنات، وتمكين المستفيدين من الاهتمام بصحتهم وتعزيز دور الرعاية الأولوية.

من جانبه، قدم المهيدب الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه اللامحدود.