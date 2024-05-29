أمير الشرقية يتفقد عدداً من إدارات خدمات المستفيدين والمستفيدات بالإمارة

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، عدداً من إدارات وأقسام الإمارة، والتقى عددا من المواطنين والمواطنات بالمركز الشامل لخدمة المستفيدين والمركز الشامل لخدمة المستفيدات.

وشدد سموه على أهمية الاستمرار في رفع مستوى الخدمات، بما يحقق أعلى درجات الرضا للمستفيدين والمستفيدات.

واستمع سمو أمير الشرقية إلى شرح عن أعمال ومهام المراكز اليومية، كما تجول سموه في قسم الاتصالات الإدارية واطلع على آليات العمل .

رافق سموه خلال الجولة، وكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي، ومدير عام الشئون الإدارية والمالية عبدالله عبيد الحربي.