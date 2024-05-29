أمير الشرقية يدشن مُبادرة “ليالي حاتم” لتوفير 10 آلاف ليلة إيواء للمرضى

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لجمعية ترابط لرعاية المرضى بالمنطقة، بالإمارة اليوم، مبادرة “ليالي حاتم”، التي أطلقتها الجمعية بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتهدف لتوفير 10 آلاف ليلة إيواء للمرضى الأشد احتياجاً بالمنطقة ومرافقيهم في شقق فندقية.

كما شهد سموه توقيع ست اتفاقيات شراكة لتقديم الرعاية للمرضى المستفيدين ومرافقيهم بالمنطقة الشرقية، وشاهد عرضاً مرئياً لإحصاءات ترابط خلال عام 2023م، في توفير السكن للمرضى ومرافقيهم وصرف الأجهزة الطبية وتأمين النقل والمواصلات وتقديم الوجبات الغذائية والخدمات التي تحقق رعاية المرضى، فيما شاهد سموه فيلماً يحكي رحلة تقديم خدمة توفير السكن للمرضى ومرافقيهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم المستشفيات .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية “ترابط” الدكتور إبراهيم العريفي، أن القطاع غير الربحي، يعيش مرحلة جديدة يتعاظم فيها الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بفضل الله أولاً ثم ما توليه حكومتنا الرشيدة من رعاية واهتمام، بهدف تمكينه من رسالته التنموية، بالتكامل مع مختلف قطاعات المجتمع، في ظل رؤية الوطن الطموحة، وباعتباره شريكاً استراتيجياً في التنمية المجتمعية، منوهاً برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لهذه المبادرة ودعمه للجمعية والذي أسهم في نجاح خططها .

وأكد أهمية المشاركة المجتمعية، وتظافر الجهود والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية والداعمين والمانحين بما يساعد على نجاح المبادرة، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المبادرة لتأمين 10.000 ليلة، لإيواء المرضى الأشد احتياجاً والقادمين للعلاج من خارج المنطقة، يهدف إلى التخفيف عنهم وتمكينهم من متابعة علاجهم، وعدم التخلف عن المواعيد الطبية، وتحسين جودة حياتهم.

ثم كرّم سمو أمير المنطقة الشرقية الداعمين والرعاة والإعلاميين نظير دعمهم وإسهاماتهم الفاعلة للارتقاء بالخدمة المقدمة للمستفيدين من خدمات الجمعية .