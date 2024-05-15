أمير الشرقية يدشّن أعمال جمعية “طويق” للموارد البشرية

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم أعمال جمعية “طويق” للموارد البشرية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد العبيد وأعضاء المجلس.

وأوضح العبيد أن الجمعية تسعى للنهوض بقدرات المواطنين من خلال تطوير منظومة التنمية البشرية، لافتا إلى التطلع إلى أن تشكل الجمعية لقطاع الموارد البشرية بالمنطقة إضافة عبر خطة طموحة لتدريب وتأهيل العاملين.

وبين أن الجمعية تستهدف تمكين أبناء وبنات الوطن وتنمية قدراتهم البشـرية عبر شـراكات نوعية مع مختلف القطاعات والمتخصصين والخبراء بمجال الموارد البشرية، لتقديم أفضل الممارسات العالمية بمجال التدريب والتطوير وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالية .

وأفاد العبيد أن رسالة الجمعية تتمثل بالمشاركة بتنمية وتطوير القدرات الوطنية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالية، بما يسهم في دعم عجلة التنمية ورفع نسبة الاقتصاد بالمخزون البشري، مشيراً إلى أن الجمعية تهدف إلى التأهيل والتدريب للكوادر البشرية وتشغيل برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي “تضافر”، وتعزيز ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بالقطاع الخاص، مبينًا أن مجال التدريب والتطوير هو أحد الركائز الأساسية التي ستعمل عليها الجمعية، التي تسعى إلى تحويل مصروفات الإعانات إلى موارد للتمكين والإنتاج من خلال مسؤوليتها الاجتماعية في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع نسبة مشـاركة المرأة في سـوق العمل تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة للإسهام بإيجاد فرص التدريب والعمل للمسجلين في قوائـم الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود من أفراد المجتمع.