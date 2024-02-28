أمير الشرقية يدشّن فرع “جادة 30” لمساحات العمل المشتركة بالدمام

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في الإمارة اليوم، أحدث فروع مساحات العمل المشتركة في مدينة الدمام “جادة 30″، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، ومشاركة مجموعة من مسؤولي المنطقة وروّاد الأعمال والشركاء.

وأشاد سموه بالدعم الذي يلقاه البنك من القيادة الرشيدة التي أحدثت تطورات كبيرة في مسيرته، وأسهمت في تنوع المنتجات التمويلية التي يقدمها للمستفيدين في عدة مجالات متخصصة، تلامس احتياجات المستفيدين من المواطنين ورواد الأعمال.

ويمتد الفرع الجديد في الدمام على مساحة إجمالية، تصل إلى 1250 متراً مربعاً، وقد صمم بعناية لاحتضان أكبر عدد ممكن من المستفيدين، إلى جانب تزويده بجميع المرافق الداعمة لريادة الأعمال وممارسة العمل الحر.

من جانبه، أوضح المهندس الحميدي، أن هذا الافتتاح يأتي امتداداً لجهود البنك الإستراتيجية في تطوير منظومة الفروع عبر تحويلها إلى مناطق احتضان وتنمية وتطوير بما تتماشى مع رؤية المملكة 2030، من خلال توفير بيئة مساندة لنمو الأعمال الريادية والحرة في سائر مناطق المملكة، ويتيح فرع “جادة 30” جميع الخدمات والبرامج التطويرية، وفق نموذج عمل عصري مبتكر، يمتثل لأعلى مستويات الحوكمة وآلية العمل، إضافة إلى المرونة في آلية الاشتراك والاستفادة من الخدمات والباقات، التي تقدمها فروع جادة 30 حول المملكة.

وبين أن المنطقة الشرقية تتمتع بموقع حيوي قريب من أسواق دول مجلس التعاون، وتحتضن أضخم القطاعات النفطية والصناعية والاستثمارية في المملكة، الأمر الذي يفتح آفاقاً أكبر وأسواقاً جديدة قريبة للخدمات والمنتج الريادي السعودي في المنطقة الشرقية، كما حظيت بأكبر تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2022 ووفرة الفرص المتاحة لبناء علاقات عمل جديدة.

وأشار المهندس الحميدي، إلى أن عدد المنشآت المحتضنة في فروع “جادة 30” بلغ نحو 214 منشأة بنهاية عام 2023، فيما وصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 12 ألف مستفيد بشكل عام، متمنياً أن يحتضن الفرع الجديد المزيد من احتياجات رواد ورائدات الأعمال، وممارسي العمل الحر، والمبتكرين وأصحاب الأعمال وطلاب الجامعات، والمنشآت الصغيرة والناشئة في الدمام، ويُقدم الفرع خدمات الربط مع الجهات التمويلية والتهيئة لمنتجات البنك التمويلية للمشاريع، إلى جانب باقات تلبي احتياجات مراحل نمو المشاريع الناشئة، ومكتبة رقمية لتطوير مهارات ريادة الأعمال.

يُذكر أن البنك افتتح 11 فرعاً منذ عام 2021، فيما يخطط لإطلاق 6 فروع جديدة على مستوى المملكة في المرحلة القادمة.