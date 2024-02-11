أمير الشرقية يرأس اجتماع لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بمكتبه اليوم، اجتماع اللجنة الرابع عشر، بحضور أعضاء اللجنة.

وأكد سموه، حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على توفير السكن المناسب للأسر الأشد حاجة، مثمنًا الجهود التي تبذلها لجنة الإسكان التنموي والجمعيات ذات الاختصاص التي توفر برامج دعم للأسر المستحقة.

من جهته قدم مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله المويهي، خلال الاجتماع، عرضًا تضمن شرحًا لمستجدات خطط وبرامج الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية، منوهًا باهتمام ومتابعة سمو أمير الشرقية، لمشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة.

وتهدف اللجنة إلى توفير مساكن للأسر المحتاجة؛ بالشراكة بين جهات القطاع الثالث؛ والقطاع الخاص والمانحين.

يذكر أن لجنة الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية يرأسها سمو أمير المنطقة الشرقية، وتضم في عضويتها وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان؛ وشرطة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة العدل، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى عضوية ثلاثة من أهالي المنطقة.