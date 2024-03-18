أمير الشرقية يرعى احتفال جمعية “إيفاء” بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسها

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لجمعية “إيفاء”، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية مساء أمس احتفال جمعية “إيفاء” لرعاية ذوي الإعاقة بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسها تحت شعار “معكم بدينا”.

وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية ما تقدمه الجمعية من خدمات منذ انطلاقتها قبل 30 عاماً، مؤكداً أن الجمعية نشأت بتكاتف الجميع ودعمهم حتى اصبحت تقدم خدمات متميزة للمستفيدين.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الجمعية يحكي قصة بدايات الجمعية في تقديم الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية وجهود المؤسسين في بناء صرح يقدم خدمة متطورة، حيث سعت الجمعية منذ تأسيسها إلى تمكين ذوي الإعاقة من خلال توفير الامكانيات والكوادر المؤهلة وتقديم برامج وخدمات تأهيلية متكاملة.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس خالد الزامل, أن عدد المستفيدين من برامج الجمعية وصل إلى 51,367 مستفيداً من خلال تقديم 445,400 جلسة علاجية لهم منذ التأسيس، مؤكداً التزام الجمعية بتوفير أفضل التقنيات لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما أشارت الرئيس التنفيذي للجمعية رنا طيبة إلى التقدم الذي وصلت إليه الجمعية في تقنيات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وغيرها من التقنيات العلاجية التي تقدمها الجمعية لمستفيديها.

بعد ذلك، كشفت الجمعية عن مبادرة “ثلاثون ألف بركة” التي تهدف إلى توفير 30 ألف جلسة تأهيلية للأشخاص غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج.

وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير المنطقة الشرقية الرعاة والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.