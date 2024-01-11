أمير الشرقية يرعى الحفل السنوي الأول للابتكار بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم الثلاثاء المقبل، الحفل السنوي للابتكار والتعرف على دور الابتكار في دعم رؤية المملكة 2030، الذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بوكالة الجامعة للبحث العلمي والابتكار، ويفتتح سموه المعرض المصاحب الذي يستمر يومين، وذلك بقاعة المؤتمرات بالحرم الشرقي بالجامعة.

وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الله الربيش، أن رعاية وتشريف سمو أمير المنطقة الشرقية للحفل يُعد دعماً للابتكار وأنشطة وفعاليات الجامعة التي تعكس تعزيز التقدم والتطور في المجال الأكاديمي، مشيراً إلى أن الابتكار عملية تطوير وتطبيق أفكار جديدة وإبداعية لحل المشكلات وتحقيق التقدم في مجالات مختلفة، حيث تحظى الابتكارات في المجال الأكاديمي بأهمية كبيرة، دعماً للتقدم العلمي والبحثي ودفع عجلته من خلال تطوير أفكار وتقنيات جديدة.

وأضاف أن الابتكارات تمكن الباحثين من توسيع حدود المعرفة واكتشاف مفاهيم وحقائق جديدة، وتحسين التعليم، وتطوير المجتمع، وتعزيز التنافسية بالاستثمار في الابتكار ودعم أنشطة البحث والتطوير، ويمكن للجامعات والمؤسسات الأكاديمية أن تصبح مراكز ريادة في الابتكار والتقدم العلمي بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة والمجتمع بشكل عام.

من جانبه، عدّ نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار الدكتور فهد الحربي، رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية دعماً للباحثين والمبتكرين في الجامعة، منوهاً باهتمام وحرص الحكومة الرشيدة بالابتكار فهو من سمات التطور والنمو، حيث أضحت جامعات المملكة داعمةً للابتكار والمُبتكرين، وفق أُسسٍ قويمة، تضمن سلامة الطريق وتحقيق اقتصاد مُزدهر وآفاقًا مستدامة ومستقبل مشرق.