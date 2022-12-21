أمير الشرقية يرعى الحفل السنوي لجمعية “إيثار” لتنشيط التبرع بالأعضاء

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لجمعية إيثار لتنشيط التبرع بالأعضاء في المنطقة الشرقية اليوم، الحفل السنوي للجمعية، وتكريم الداعمين للجمعية وأعضاء مجلس إدارتها السابقين، وأبناء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرزاق الأنصاري -رحمه الله- أحد مؤسسي الجمعية.

وقال سمو أمير المنطقة الشرقية في كلمةٍ بهذه المناسبة: “إن التبرع بالأعضاء يعدّ من الأعمال النبيلة التي يؤجر عليها الإنسان، ولكل من يشارك فيها أجرٌ عظيم، كونها تُسهم في إنقاذ الأرواح، وتعد قمة العطاء ومن أعمال الخير والتكافل الإنساني الذي حثّنا عليه ديننا الحنيف”، مثمناً سموّه دور الجمعية في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين لزراعة الأعضاء، ومنوهاً بضرورة التوعية بأهمية التسجيل في البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء.

بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية خليفة بن دخيل الضبيب، أن الجمعية التي تأسست عام 2010م، أسهمت في نجاح زراعة الأعضاء لـ 136 مريضًا، فيما نجحت الجمعية في مجال التبرع بالدم بجمع 85 ألف وحدة دم تم توزيعها على بنوك الدم الداعمة لجنودنا في الحد الجنوبي والمشاعر المقدسة وجميع المستشفيات العاملة بالمنطقة.